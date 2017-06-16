Москва, 16 июня, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Вмешательство США в выборы в России происходило неоднократно, особенно агрессивно — в 2012 году, заявил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно, — сказал он. — Я в детали не буду вдаваться».

Комментируя происходящие в 2012 году процессы, Путин отметил, что не с лучшей стороны по отношению к России проявили себя дипломаты США, участвовавшие, в том числе, и в уличных оппозиционных мероприятиях. При чем в России трудно себе даже представить, чтобы дипломаты агрессивно включились в избирательную кампанию — и это в своей стране.

Президент отметил, что о вмешательстве американских деятелей в российские процессы он говорил действовавшему в то время госсекретарю США Джону Керри и 44-му американскому президенту Бараку Обаме.

«Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — высказал свое мнение президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слова Путина о вмешательстве США в российские выборы прозвучали на фоне обвинений Вашингтона в адрес Москвы, которая якобы повлияла на ход избирательной кампании 2016 года.

В ходе прямой линии с президентом 15 июня Путин предложил указать на любую точку земного шара — и везде есть американские интересы, везде США пытаются распространить свое влияние.

«А обязательная американская пропаганда, поддержка НКО это что? Не попытка влиять на наши умы. Глобус крутаните и ткните пальцем в любое место, там американские интересы, — сказал Путин. — Никто прямо об этом не говорит».

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Напомним, в марте 2012 года в России прошли выборы президента, на которых победил Путин, набрав 63,60%. Явка составила 65,34%.

Российская оппозиция протестовала против итогов голосования. Стоит отметить, что протесты, в том числе и уличные, начались еще в декабре 2011 года — после выборов в Государственную думу VI созыва.

Белоленточное движение (участники акции носили белую ленту — символ оппозиции), организованное прозападной оппозицией, заявляло, что результаты парламентских выборов фальсифицированы.