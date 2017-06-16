Казань, 16 июня, 2017, 05:49 — ИА Регнум.

До 30 сентября 2017 года конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» на различные процедуры конкурсного производства планирует потратить 44,75 млн рублей. Выплата заработной платы сотрудникам и различные начисления на неё составят почти 31 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маковский. Крах банка

Отдельно административно-хозяйственные платежи определены в размере 14,05 млн рублей. Из них на содержание и охрану зданий потратят 5,5 млн рублей, а на судебные издержки — 3,49 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кредиторы могут предъявить свои требования банку до 2 августа 2017 года. Первое собрание кредиторов компании намечено на начало июля.

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Напомним, лицензию у банка из-за полной утраты капитала Центробанк РФ отозвал 5 апреля. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

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22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

На момент отзыва лицензии ООО «Татагропромбанк» было на 400-м месте в банковской системе РФ.