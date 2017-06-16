Якутск, 16 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Проблемы с лекарственным обеспечением инвалидов, на которые в рамках «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину 15 июня пожаловалась жительница Орловской области Клавдия Ставцева, можно встретить в любом регионе России. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По итогам «Прямой линии» сразу же начали отчитываться и чиновники, и силовики. Но их отчёты, увы, ни на что не повлияют, — прогнозирует парламентарий. — Пример — слова больной девушки из Орловской области, которой государство не обеспечивает жизненно необходимые лекарства. Губернатор сразу отказывается от ответственности: федеральное финансирование, 800 рублей, какие претензии. СК обещает все проверить — хотя состава преступления, на самом деле, нет. Ясно, что нужно привлекать не следователей, а как раз депутатов, чтобы те меняли систему законов и на местном, и на федеральном уровне».

Федот Тумусов уверен, что увеличить финансирование лекарственной помощи необходимо прямо сейчас.

«Это можно оперативно сделать на уровне региона: деньги там не гигантские и путем разумной экономии их можно найти. Достаточно сказать, что в одной из соседних с Орловской областей из бюджета недавно выделили деньги на депутатский банкет — вот вам и резервы, уважаемые губернаторы. «Денег нет», но нельзя позволять людям умирать без лекарств», — заявил депутат.

По его словам, сейчас идёт работа над системой лекарственного страхования, и её цель — сделать так, чтобы лекарства нуждающимся выделялись всегда.

«А пока остается надеяться, что хотя бы в конкретных случаях огласка или депутатский запрос дадут свои эффекты», — отметил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах лекарственного обеспечения инвалидов в Орловской области рассказала президенту жительница региона Клавдия Ставцева.

«Я не могу получить жизненно необходимые препараты на протяжении шести месяцев. Обращалась к губернатору, в облздрав. В ответ я слышу лишь одно: что федеральному льготнику начисляют 807,22 рубля, и они не могут нас обеспечить на эту сумму», — рассказала она Владимиру Путину.

Глава государства назвал ситуацию крайне странной, выразив уверенность, что денег должно хватать. Губернатор Орловской области Владимир Потомский считает, что решать эту проблему нужно на федеральном уровне путём увеличения суммы федеральной льготы, так как 807 рублей не хватает. По данным регионального министерства здравоохранения, стоимость лекарственного обеспечения Клавдии Ставцевой в месяц — около 50 тыс. рублей.