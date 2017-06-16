Казань, 16 июня, 2017, 05:31 — ИА Регнум.

Вкладчики трёх татарских банков-банкротов, чьё видеообращение не прозвучало в рамках «Прямой линии с Владимиром Путиным», направят его в приёмную президента. Как прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы Анна Браун, записанное видеообращение обязательно будет передано адресату, и вкладчики будут ждать на него ответа.

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В записи обращения приняли участие около 30 клиентов «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Тимер Банка». Первые два признаны банкротами, а последний с 20 февраля 2017 года для предупреждения банкротства находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Просим передать возбуждённые уголовные дела в центральный Следственный комитет для независимого расследования», — просят в своём обращении вкладчики.

Кроме того, в нём они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются при попытке получить свои деньги.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда, Вахитовский районный суд Казани продолжает принимать иски экс-вкладчиков ПАО «Татфондбанк», требующих признать недействительными договоры доверительного управления. Они отмечают, что передача их вкладов «дочерней» компании ТФБ-Финанс происходила под влиянием заблуждения и обмана. Только с 1 июня 2017 года в суд было подано 62 иска к банку.

Напомним, 15 июня 2017 года состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это ежегодная телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в республике за 2017 год лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк».

Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. 20 февраля Банк России назначил временную администрацию.

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После проблем с ликвидностью во втором по величине банке региона — «Татфондбанке» — 19 декабря «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестаёт обслуживать клиентов. Банк России 23 декабря возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией.

Банк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «ИнтехБанка» и «Анкор Банка», одновременно был лишён лицензии и «Татфондбанк».

ПАО «Татфондбанк» был признан банкротом решением суда от 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года. Сейчас в судах экс-вкладчики банка, чьи денежные средства в рамках договора доверительного управления были переведены в дочернюю структуру банка — инвестиционную компанию «ТФБ Финанс», пытаются вернуть свой статус и попасть в реестр кредиторов. Истцы доказывают, что подписали документы под воздействием обмана и заблуждения.

Также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, главным фигурантом которого является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин.