Петропавловск-Камчатский, 16 июня, 2017, 05:11 — ИА Регнум. На Камчатке за незаконную охоту под суд отправили 38-летнего местного жителя, который убил лосиху в охотничьих угодьях Мильковского района. Как рассказали ИА REGNUM, застреленная браконьером лосиха через месяц должна была отелиться.

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«У злоумышленника изъяты фрагменты туши животного, брезент, камуфлированный костюм, сапоги со следами крови животного, а также гладкоствольное ружье и нож. Сумма причиненного материального ущерба, согласно материалам дела, составляет около 300 тысяч рублей», — сказали в МВД.

В краевом парламенте корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что популяция лосей на Камчатке сокращается. Для того, чтобы провести мониторинг зимой в регионе будут организованы авиаучеты этих животных. Для этого из бюджета края выделяется 3 млн рублей.

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На Камчатке уже не первый год ставится вопрос о том, что необходимо собрать объективные сведения о численности популяции лосей, которая, по некоторым данным, находится на грани исчезновения. Сегодня информацию о количестве животных в угодьях предоставляют сами охотпользователи, которые заинтересованы завышать показатели, чтобы получить больше лимитов на отстрел. Независимая оценка поможет понять истинную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, поголовье северных оленей на Камчатке сократилось за год до 45,9 тыс. голов. Это на 900 голов меньше, чем годом ранее. Причиной гибели стали не только хищники, которые нападают на стадо, или проблемы с пропитанием зимой, но и масштабные пожары в тундре.