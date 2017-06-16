Москва, 16 июня, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Комментируя претензии США по поводу «российского вмешательства» в выборы, завершившиеся в 2016 году победой 45-го президента Дональда Трампа, Путин в очередной раз опроверг слухи о хакерских атаках из России.

Белый дом. Вашингтон

«Мы не занимались никакими хакерскими атаками, — сказал он. — И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии с президентом 15 июня Путин подчеркнул, что все обвинения, звучавшие до сих пор из Вашингтона, безосновательны. При этом поведение самих американских деятелей небезупречно.

Так, комментируя заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который «уверен в причастности России», Путин сказал, что «странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор своего главнокомандующего и передает в СМИ».

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15 июня Трамп назвал ситуацию в США «величайшей охотой на ведьм». Он заявил, что заинтересованные лица в США, «придумав фальшивую историю о сговоре с Россией, так и не нашли доказательств, поэтому теперь рассказывают историю о препятствовании правосудию».