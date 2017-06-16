Холмск, Сахалинская область, 16 июня, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Горнолыжная база в сахалинском Холмске находится в аварийном состоянии. Родители вынуждены руками таскать снег, чтобы дети могли кататься, читайте подробнее в обзоре дальневосточной редакции ИА REGNUM.

Район Холмска. Сахалин

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Местная горнолыжная база ютится в ветхом домишке, построенном еще в сталинские времена под общежитие для советской милиции. В тесноте, в аварийном помещении ютятся 60 детей и их тренеры. Там же ребята хранят инвентарь. Родители юных лыжников прошлой зимой вынуждены были снег таскать руками, чтобы дети могли кататься.

В 2016 году, с большой помпой, трассу начали строить. Точнее — собрали горожан и объявили о начале строительства. На торжественной церемонии присутствовали лично губернатор Сахалина Олег Кожемяко и мэр Холмска Андрей Сухомесов. Ленточку перерезали, чиновники сфотографировались и — уехали. На дворе 2017 год — никаких работ на объекте не ведется по сей день.

Беговые лыжи предстоящей зимой, как вид спорта, в Холмске, скорее всего умрут.

Статус беговой трассы — «дикий». У подножия горы расположен ветхий деревянный дом. Его хозяева готовы переехать в квартиру. И мэр Холмска Сухомесов обещал вопрос решить. Но так и не решил. Да и саму беговую трассу вот-вот раздадут под дальневосточные гектары.

Ездить кататься в Южно-Сахалинск, на горнолыжный курорт «Горный воздух» небогатым холмчанам и дорого, и далеко.

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