Анкара, 16 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум. В Турции 15 июня начался марш протеста против ареста депутата от оппозиционной партии, передает Die Tagesschau.

Worldimage.co.uk Стамбул

Напомним, депутат от Народно-республиканской партии (CHP) Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны.

Сообщается, что он передал в мае 2015 года газете Cumhuriyet секретные материалы, дискредитирующие турецкое правительство во главе с правящей Партией справедливости и развития.

Марш протеста длиною 400 км пройдет из Анкары до Стамбула. В нём примет участие глава партии Кемаль Кылычдароглу со своей семьей.

В начале своего пути демонстранты скандируют лозунг «Мы не хотим жить в стране, где нет справедливости».