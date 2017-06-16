Казань, 16 июня, 2017, 05:06 — ИА Регнум.

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» продолжает попытки вернуть на счета банка-банкрота часть списанных средств. В Арбитражный суд РТ подано ещё два иска с требованием признать недействительным списание средств на общую сумму более 204,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Признать недействительными и применить последствия этого требуют банковские операции от 21 ноября и 14 декабря 2016 года. В эти даты в рамках кредитного договора, заключённого 7 июля 2016 года, со счетов ООО «Нева-МеталлТрэйд» было списано 28 953 073,77 рубля.

7 декабря по четырём кредитным договорам АО «Казаньзернопродукт» списали 175 666 087,44 рубля.

Одновременно с этим банк пытается взыскать крупные задолженности по договорам: более 234,5 млн рублей с ОАО «Буинский элеватор», свыше 31,2 млн рублей с ООО «АК БАРС Дрожанное». Третий иск подан сразу к пяти компаниям, задолжавшим по кредитным договорам более 79,2 млн рублей. По всем трём искам Арбитражный суд РТ 14 июня отказал в обеспечительных мерах, но рассмотрение дел продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

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Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Напомним, «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.