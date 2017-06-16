Вашингтон, 16 июня, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Действующие санкции в отношении России являются именно тем средством, которое заставит Москву выполнять свои обязательства по «прекращению кризиса на Украине», заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

skeeze Белый дом

По словам Хакаби-Сандерс, санкции в существующем на сегодняшний день виде будут действовать, пока Москва «не выполнит всех своих обязательств по прекращению кризиса на Украине».

«Мы считаем, что существующий санкционный режим, введенный исполнительной властью, является лучшим инструментом для того, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств», — пояснила представитель американской администрации.

Комментируя принятый Сенатом американского конгресса законопроект по новым санкциям в отношении России, представитель американской администрации отметила, что законодательную инициативу рассматривают в Белом доме, но пока нет окончательного документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня Сенат конгресса США принял решение ужесточить антироссийские санкции. Законопроект предполагает сокращение максимального срока финансирования российских финансовых учреждений до 14 дней и ограничение финансирования российских подсанкционных компаний нефтегазового сегмента до 30 дней.

Читайте подробнее: Сенат США решил ужесточить антироссийские санкции

Комментируя принятое в Вашингтоне решение, российский президент Владимир Путин отметил, что в США идет внутриполитическая борьба, а чтобы придраться к России, всегда можно придумать повод.

По его оценке, санкции отразились на российской экономике. Однако санкции — это обоюдоострая мера.

Читайте подробнее: Прямая линия с Владимиром Путиным. Полный текст трансляции