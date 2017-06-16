Резолюция США разгневала Турцию — Die Tagesschau
Вашингтон, 16 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Палата представителей в США 15 июня приняла резолюцию, осуждающую действия сотрудников турецкой службы безопасности, охраняющих президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, передает Die Tagesschau.
Напомним, визит Эрдогана в столицу США и потасовка произошли 16 мая 2017 года.
Охрана турецкого президента приняла участие в разгоне протестующих против приезда Эрдогана у резиденции турецкого посла в Вашингтоне.
Охранников и митингующих разнимала американская полиция, были задержаны два участника инцидента. В ходе этих событий пострадали девять человек.
Демократы и республиканцы приняли резолюцию единогласно. В ней сказано, что «вооруженные турецкие силовики избивали безоружных демонстрантов, избивали их и душили».
Согласно данной резолюции, 12 охранникам Эрдогана грозит лишение свободы.
Анкара раскритиковала данную резолюцию и вызвала посла США в Турции Джона Басса на переговоры.