Вашингтон, 16 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Палата представителей в США 15 июня приняла резолюцию, осуждающую действия сотрудников турецкой службы безопасности, охраняющих президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, передает Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Напомним, визит Эрдогана в столицу США и потасовка произошли 16 мая 2017 года.

Охрана турецкого президента приняла участие в разгоне протестующих против приезда Эрдогана у резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Охранников и митингующих разнимала американская полиция, были задержаны два участника инцидента. В ходе этих событий пострадали девять человек.

Демократы и республиканцы приняли резолюцию единогласно. В ней сказано, что «вооруженные турецкие силовики избивали безоружных демонстрантов, избивали их и душили».

Согласно данной резолюции, 12 охранникам Эрдогана грозит лишение свободы.

Анкара раскритиковала данную резолюцию и вызвала посла США в Турции Джона Басса на переговоры.