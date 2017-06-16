Наньнин, Китай, 16 июня, 2017, 04:36 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва недалеко от детского сада в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу на востоке КНР, передает 16 июня агентство «Синьхуа».

geralt Взрыв

Как стало известно, взрыв прогремел 15 июня около 16:48 по местному времени у входа на территорию детского сада. Два человека погибли на месте, еще шесть — скончались в госпитале, передает уездное правительство.

Полиция предварительно охарактеризовала взрыв как уголовное преступление и установила подозреваемого.

На 23:00 вечера 15 июня было известно о 65 раненых взрывом, из которых восемь остаются в крайне тяжелом состоянии.

Более 10 именитых докторов из городов Наньнин и Уси провинции Цзянсу немедленно отправились на место взрыва.

К счастью, дети и воспитатели при взрыве не пострадали.

Также была экстренно создана комиссия во главе с заместителем министра общественной безопасности КНР Хуан Мином, который немедленно выехал на место трагедии. Проводится расследование.