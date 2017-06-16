Якутск, 16 июня, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Тысячи жителей столицы Якутии живут в старых деревянных многоквартирных домах, в которых нет ни канализации, ни тёплых туалетов, вместо этого — ведёрно-выносная система. Таких в Якутске — около тысячи, читайте подробнее в обзоре дальневосточной редакции ИА REGNUM. Жить в таких домах уже практически невозможно, почти у всех них износ 100%, многие просто топит, в стенах трещины, сваи гниют.

synchroswimr Якутск, Якутия

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Причину этих проблем Анатолий Кырджагасов видит в том, что строительным компаниям невыгодно строить новые дома на месте этих бараков: находятся они в основном на окраинах города. Там нет инфраструктуры и коммуникаций, а значит в такое строительство нужно вкладывать больше средств и потом дешевле продавать квартиры. При этом «деревяшки» в центре города уже расселили почти все, но в домах, построенных на их месте, квартиры продаются плохо: жильё дорогое, а денег у людей нет.

«Торговые центры строятся, а жильё практически нет, и если даже строится, то продаётся потом по очень дорогой цене, поэтому новостройки почти наполовину пустуют. А между тем строительное сообщество цену держит», — пояснил депутат.

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