Вашингтон, 16 июня, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Подключение частного адвоката Ричарда Каллена к делу о «вмешательстве России» в президентские выборы в США потребовалось американскому вице-президенту Майку Пенсу, пишет газета The Washington Post.

Diego M. RadzinschiNLJ indalaw.com McGuire Woods

Каллен — руководитель юридической фирмы «McGuire Woods» (Нью-Йорк, США). Адвокат понадобился Пенсу, чтобы помочь отвечать на запросы, поступающие из комитетов конгресса.

Как пояснил представитель вице-президента Джаррод Аген, Каллен поможет Пенсу отвечать на запросы, направляемые спецпрокурором по делу о «вмешательстве России» в выборы президента США 2016 года Робертом Мюллером. Пенс хотел бы, чтобы расследование не было затянуто.

«Я могу подтвердить, что вице-президент нанял Ричарда Каллена из McGuire Woods, чтобы помочь ему отвечать на запросы спецпрокурора», — уточнил Аген.

Напомним, после победы на выборах 2016 года 45-го президента США Дональда Трампа его противники заявили о «вмешательстве в этот процесс России». В поисках «российского следа» было начато расследование, в ходе которого Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми — как утверждают противники президента — чтобы скрыть всплывшие компрометирующие Трампа сведения.

Бывший директор ФБР Мюллер был назначен спецпрокурором по «российскому расследованию». Американский конгресс ведет независимое расследование.

Коми во время слушаний в конгрессе заявлял, что уверен во вмешательстве России в президентские выборы. Никаких доказательств им представлено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя заявления Коми, российский президент Владимир Путин отметил, что Вашингтон сам вмешивается в процессы по всему миру, имея повсюду свои интересы.