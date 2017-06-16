Пекин, 16 июня, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Китай обеспокоен информацией о том, что похищенные в Пакистане граждане КНР могли быть вовлечены в нелегальную проповедническую деятельность вместе с религиозными группами из Южной Кореи, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР, передает агентство «Синьхуа».

Aawsat.com МИД КНР

"Китайское правительство крайне обеспокоено судьбой двух своих граждан и продолжает взаимодействовать с властями Пакистана, чтобы прояснить ситуацию как можно скорее», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередного брифинга 15 июня.

Лу отметил, что Китай будет продолжать расследование инцидента совместно с пакистанской стороной, а также еще раз подчеркнул, что Китайское правительство просит граждан КНР, живущих или путешествующих за рубеж соблюдать местные законы, нормы и правила, уважать местное таможенное законодательство и серьезно относиться к потенциальным рискам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти КНР выражали беспокойство по поводу проходившей информации о гибели похищенных граждан Китая, однако, как выяснилось, эта информация не подтвердилась.