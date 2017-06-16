Афины , 16 июня, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Греция получит новый кредит в размере €8,5 млрд, сообщает Die Tagesschau.

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

Об этом Еврогруппа договорилась 15 июня. Совет министров финансов стран еврозоны согласовал выделение Греции очередного транша финансовой помощи.

«Греция получит первый платеж в размере €7,7 млрд в начале июля», — отмечает глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.

Он подчеркнул, что €6,9 млрд из этой суммы пойдут на обслуживание внешнего долга страны, а €800 млн — на погашение имеющихся задолжностей.

Глава МФВ Кристин Лагард не исключила возможность выделения Греции антикризисной помощи в размере €2 млрд.

Это хорошо как для Греции, так и для стран еврозоны, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, если ЕС и МФВ приостановят кредитование в рамках третьей программы макрофинансовой помощи (которая идет с 2015 года), Грецию ждет дефолт — Афины не могут выполнять свои обязательства перед прочими кредиторами по старым долгам.

Поскольку Греция — член еврозоны, ее дефолт повлечет за собой непредсказуемые последствия для валютного блока.