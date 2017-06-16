Владивосток, 16 июня, 2017, 04:38 — ИА Регнум. В Приморье зоозащитники возмущены показательной работой краевой власти, принимающей законы, которым работать не суждено. Так случилось с законом об отлове безнадзорных животных и с законом о содержании домашних питомцев, читайте подробнее в обзоре дальневосточной редакции ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Ловля бездомных собак

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Юрист и зоозащитник Оксана Большакова отметила, что чиновники не скупятся ни на гостиницы Hyatt, ни на Медиасаммиты, однако денег на решение проблемы безнадзорности у них как не было, так и нет.

«Взрыв гражданского недовольства после случая с хабаровскими живодёрками в 2016 году побудил нашего законодателя вернуться к рассмотрению закона, который был инициирован ещё в 2011 году. В Приморье принятый в 2016 году закон о содержании домашних животных не работает и носит исключительно декларативный характер: штрафы будут, когда федеральный законодатель примет соответствующие меры», — рассказала зоозащитница.

Она отметила, что закон об отлове животных от 2014 года тоже не работает, нормативы на содержание собак были взяты с потолка, сумму выделил крайне маленькую — 26 млн рублей на всё Приморье. При этом краевая ветеринарная инспекция ставила палки в колёса инициативе об обязательной стерилизации отловленных животных, и ведомство приняло все усилия, чтобы этого пункта в законе не было. Из проектов зоозащитников вырезали самую суть — комплексная система была порушена.

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