Тегеран, 16 июня, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Суда ВМФ КНР причалили к южному иранскому порту Бендер-Аббас, передаёт 15 июня агентство «Синьхуа».

(сс) Took-ranch Эскадренный миноносец

Флотилия, которая включает в себя эскадренный миноносец «Чанчунь», военный транспортник «Чао Ху» и фрегат «Цзинь Чжоу», находится с визитом в иранский порт в рамках развития и укрепления дружественных связей между Тегераном и Пекином, а также развития морского сотрудничества между странами.

Личный состав китайской флотилии наметил посетить портовые города Бендер-Аббас и Кешм, также запланирована встреча с представителями местных военных.

Совместные маневры кораблей флотов КНР и Ирана также стоят на повестке дня в рамках четырехдневного визита, который является вторым подобным визитом с 2014 года.

Напомним, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о создании мощного современного флота во имя защиты региональных интересов страны, а также обеспечения национальной безопасности.

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