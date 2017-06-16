Пекин, 16 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яндьдун встретился с президентом ФИФА Джанни Инфатино в Доме народных собраний, передает 15 июня агентство «Синьхуа».

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Лю описал Инфантино общую картину реформирования китайского футбола и объяснил их необходимостью популяризировать его по всей стране.

Вице-премьер отметил, что, будучи членом международной футбольной семьи, Китай может сыграть важную роль в продвижении футбольной культуры по всему миру, в том числе популяризируя игру в у себя на родине.

Инфантино подержал заявления Лю, отмечая, что развитие китайского футбола должно сыграть позитивную роль в развитии этого вида спорта.

Глава ФИФА также похвалил правительство КНР за столь серьезное внимание к развитию футбола, добавив, что его организация будет всячески помогать в сфере управления и технического обеспечения в рамках сотрудничества с Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, в рамках которой стороны договорились о сотрудничестве в области спорта. В частности, Аргентина окажет содействие в процессе популяризации футбола на территории КНР.