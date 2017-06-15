Москва, 16 июня, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Идею переезда в 2018 году четырех российских министерств в деловой центр «Москва-Сити» из зданий в центре российской столицы поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет газета «Коммерсантъ».

Government.ru Дмитрий Медведев

Речь идет о четырех министерствах — Минэкономики, Минстрое, Минпромторге и Минкомсвязи. Переезд в строящийся сейчас деловой центр начнется, вероятно, во второй половине будущего года.

Уточняется, что в перспективе переезд в «Москва-Сити» может коснуться и других министерств.

Предполагается, что переезд четырех учреждений должен в конечном итоге снизить бюджетные затраты, сократив площади помещений более чем в четыре раза, а точнее — до 70 тысяч квадратных метров.

Инициаторами переезда выступили главы четырех министерств. Министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров и глава Минстроя Михаил Мень направили Медведеву соответствующее обращение.

Они указали, что переезд в «Москва-Сити» даст им возможность создать правительственный комплекс министерств и подведомственных им учреждений.

Комментируя планы переноса места работы министерств, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала:

«Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются».

Отмечается, что на письменном обращении министров есть резолюция Медведева. Согласно резолюции, первый вице-премьер России Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов и Орешкин должны «проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач».

Напомним, строящийся деловой центр «Москва-Сити» расположен в Москве на Пресненской набережной. Строительство идет с 1995 года.

В конце мая 2016 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство делового центра «Москва-Сити» будет завершено к концу 2018 года, в течение 2,5 лет в эксплуатацию будут введены 30 объектов.