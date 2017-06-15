«Между Путиным и Трампом может появиться химия»
Москва, 16 июня, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Читайте также: Путин: Россия готова предоставить экс-директору ФБР политическое убежище
Комментируя готовность Владимира Путина предоставить бывшему директору ФБР Джеймсу Коми политическое убежище, депутат Госдумы заявил, что со стороны президента это была шутка, в которой есть доля шутки.
«Как сейчас говорит молодёжь, это троллинг 80-го уровня, — добавил парламентарий. — Для нас, я считаю, вся эта ситуация с Коми никакой роли абсолютно не играет. Путин действительно может достаточно безобидно на эту тему шутить».
Говоря о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20, Никонов отметил, что каких-либо предпосылок, чтобы состоялся прорыв в российско-американских отношениях, сейчас он не видит.
«Может быть, появится химия между двумя президентами, но неизвестно, будет ли эта химия на пользу российско-американским отношениям или наоборот», — заключил депутат ГД.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7−8 июля 2017 года. Ожидается, что здесь состоится первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.