Москва, 16 июня, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Читайте также: Путин: Россия готова предоставить экс-директору ФБР политическое убежище

Kremlin.ru Президент России В. В. Путин

Комментируя готовность Владимира Путина предоставить бывшему директору ФБР Джеймсу Коми политическое убежище, депутат Госдумы заявил, что со стороны президента это была шутка, в которой есть доля шутки.

«Как сейчас говорит молодёжь, это троллинг 80-го уровня, — добавил парламентарий. — Для нас, я считаю, вся эта ситуация с Коми никакой роли абсолютно не играет. Путин действительно может достаточно безобидно на эту тему шутить».

Говоря о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20, Никонов отметил, что каких-либо предпосылок, чтобы состоялся прорыв в российско-американских отношениях, сейчас он не видит.

«Может быть, появится химия между двумя президентами, но неизвестно, будет ли эта химия на пользу российско-американским отношениям или наоборот», — заключил депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7−8 июля 2017 года. Ожидается, что здесь состоится первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.