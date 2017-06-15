Вашингтон, 16 июня, 2017, 01:53 — ИА Регнум. «От имени президента [США Дональда] Трампа и американского народа поздравляю всех жителей России с Днем России», — говорится в поздравительном послании.

State.gov Запоздалое поздравление от «западных партнеров»

В обращении отмечается, что Россия и США поддерживают отношения с первых дней существования Соединенных Штатов.

«Сегодня наши страны делят между собой уникальные обязательства по поддержанию международного мира и стабильности, а также по сотрудничеству в вопросах, имеющих глобальное значение, — говорится в поздравлении. — Мы считаем, что лучше всего это удастся, когда мы будем вместе поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы».

Тиллерсон подчеркнул, что США уважают независимость России:

«Когда вы празднуете День России, знайте, что Соединенные Штаты высоко ценят независимость вашей страны как нации, богатой традициями и полной возможностей».

Напомним, в 2017 году в День России российское посольство в США впервые за 25 лет не получило поздравления с праздником. В Вашингтоне объяснили это тем, что в Госдепартаменте изменился внутренний регламент, и поздравления теперь не рассылаются, а публикуются на сайте.