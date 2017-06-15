Вашингтон, 16 июня, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Сообщение о десяти пострадавших в ходе наезда автомобиля Chevrolet Suburban на людей в центре Нью-Йорка подтвердили в полиции города, передает НТВ.

Tysto Авария

Нью-йоркские правоохранители утверждают, что происшествие на Манхэттене — это не теракт. Уточняется, что в результате наезда внедорожника на людей один человек оказался в больнице. По предварительным данным, за рулем Chevrolet Suburban находилась женщина.

По словам очевидцев, на Манхэттене автомобиль заехал на тротуар, уклоняясь от столкновения с минивэном. Водитель допустил ошибку, перепутав педали: он нажал на газ вместо тормоза и не смог избежать столкновения. Машина была отброшена на тротуар и задела человека. Один пешеход получил сильный удар, передает АВС.

В основном все, пострадавшие в ДТП, — это пассажиры минивена. В аварии серьезно пострадал один человек, передает телеканал Pix11.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня стало известно, что легковой автомобиль врезался в толпу людей посреди Манхэттена. В результате аварии пострадали десять человек, причем один раненый был госпитализирован.

Напомним, за последние несколько месяцев наезды на толпу пешеходов в разных странах совершали террористы. Кроме того, не связанный с терактом наезд на пешеходов произошел в Нью-Йорке в мае, когда водитель в состоянии наркотического опьянения сбил несколько человек.

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