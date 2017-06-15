Ташкент, 16 июня, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня организовал ифтар (разговение после поста) в 20:00 в ташкентском банкетном зале «Навруз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Ранее такой практики с участием главы государства в стране не было. Более того, в прежние годы проведение ифтара в общественных местах в Узбекистане было под запретом для граждан и юридических лиц.

На празднике разговения собрались не только мусульманские деятели, а также представители русской православной, католический церквей, иудаизма и других конфессий. Более тысячи человек отужинали и пообщались с президентом.

До этого 15 июня президент провел встречу с религиозными деятелями и представителями общественных организаций в столичном «Дворце форумов» и поговорил с присутствующими о положении дел в сфере религии и духовности.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане 2017 год объявлен президентом «Годом диалога с народом и интересов человека».