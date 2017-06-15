Москва, 16 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постоянно пытается донести даже до самых плохо слышащих оппонентов, что мы вообще никого не рассматриваем как своего врага. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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«Наш президент постоянно пытается донести до даже самых плохо слышащих оппонентов то, что мы вообще никого не рассматриваем как своего врага. Мы считаем, что нынешняя проблематика в мире требует координации и объединения усилий для того, чтобы эффективно решать те вызовы, которые существуют. Да, у нас могут быть расхождения очень серьёзные по разным вопросам, но это не должно быть препятствованием для того, чтобы по другим вопросам, по которым может быть достигнуто согласие, действовать сообща. Например, по тематике противодействия международному терроризму, по климатическим вызовам… Это согласие можно достичь, если есть добрая воля», — обозначил депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос жителя США во время «Прямой линии» накануне, 15 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает Америку своим врагом. Развитие русофобии в США он назвал результатом обостряющейся внутриполитической борьбы. По словам главы государства, россияне с уважением относятся к американскому народу и крайне заинтересованы, чтобы отношения между двумя странами пришли в нормальное состояние.