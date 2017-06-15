Анкара, 16 июня, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Вызов американского посла в Турции Джона Басса последовал за объявлением официальными лицами в Вашингтоне о выдаче ордеров на арест охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Russia Today.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая», — говорится в сообщении МИД Турции.

Американскому послу в Турции сообщили, что Вашингтон сделал ошибочный шаг, не основанный на объективных данных. По мнению турецких властей, преследование упомянутых граждан Турции лишено правовой основы.

Напомним, в США был выдан ордер на арест охранников Эрдогана. Это произошло после того, как охрана турецкого президента приняла участие в разгоне протестующих против приезда турецкого лидера в американскую столицу.

Охранников и митингующих, между которыми возникла потасовка, разнимала американская полиция, были задержаны два участника инцидента. В ходе этих событий пострадали девять человек.

Визит Эрдогана в Вашингтон и потасовка произошли 16 мая 2017 года. Объявление о том, что американские власти выдали ордера на арест охранников, сделаны 15 июня главой вашингтонской полиции Питером Ньюзэмом и мэром американской столицы Мюриэлем Боузером.

Ньюзэм обратился к турецкой стороне с просьбой, чтобы граждане Турции, в отношении которых выданы ордера на арест, приехали в Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган, комментируя заявления американских официальных лиц, обещал предпринять дипломатические шаги, чтобы воспрепятствовать аресту сотрудников турецкой службы безопасности в США.