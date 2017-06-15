Пекин, 16 июня, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Китайские законодатели созовут сессию, проводимую раз в два месяца. Согласно заявлению, сделанному после встречи председателей, мероприятие пройдет с 22 по 27 июня, передает 15 июня агентство «Синьхуа».

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Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Дэцзян выступит в качестве председателя мероприятия.

Встреча председателей, прошедшая 14 июня в преддверии сессии, наметила контуры ряд вопросов, которые будут обсуждены. В частности, речь шла об обсуждении проекта закона по национальной разведке, проекта поправок к закону о контроле и профилактике загрязнения воды, а также поправок к закону о развитии малого и среднего бизнеса.

Законодатели обсудят и пересмотрят ряд законов, включая закон о государственном гимне, о профилактике и контроле за загрязнением почвы, о публичных библиотеках, а также проект поправок к административному и гражданскому кодексу среди прочих.

Другие вопросы, включая ратификацию закона об экстрадиции преступников между Китаем и Аргентиной, а также между Китаем и Эфиопией, также будут обсуждены во время сессии.

Кроме того, будут заслушаны доклады, включая доклад Госсовета по правительственным показателям за 2016 год, которые, как ожидается, будут пересмотрены.

Напомним, что Постоянный Комитет Всекитайского собрания народных представителей — это законодательный орган КНР, официально определенный таковым в китайской конституции наряду с самим Всекитайским собранием народных представителей и принимающий большинство ключевых законодательных актов.