Москва, 16 июня, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Выбор преемника действующего президента России могут сделать только избиратели, заявил глава государства в ходе прямой линии 15 июня.

Kremlin.ru Президент России В. В. Путин

Отвечая на вопрос о том, кого он видит следующим главой государства, президент России Владимир Путин ответил:

«Во-первых, я еще работаю».

Кроме того, по его мнению, не было бы ничего «зазорного» в том, чтобы сформулировать свое видение по этому вопросу.

«Но мы не должны забывать, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регионы, район конкретный, город, область или страну», — сказал он.

Напомним, вопрос о преемнике, который открыто был задан главе государства в ходе прямой линии, звучит не впервые. Ранее он поднимался в связи с инцидентом с главой общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андреем Чепурным.

В конце апреля на заседании российского оргкомитета «Победа» президент сказал, что его преемника будет выбирать народ в ходе демократических выборов. Больше этого не может сделать никто.

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