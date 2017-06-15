Вашингтон, 16 июня, 2017, 00:17 — ИА Регнум. По мнению журналистки, «все говорит о том, что Путин и Трамп смогут договориться, но им приходится откладывать начало конструктивного диалога из-за ведущегося в Штатах расследования «кремлевских связей» последнего. В Вашингтоне на Трампа обрушивается волна критики за то, что он «слишком близко подошел к Путину», но, а как иначе, если Трамп, заступая на пост президента, пообещал, что улучшит отношения с Россией и даже снимет с нее санкции, если Москва поддержит Америку в борьбе с терроризмом?»

Kremin.ru Президент России В. В. Путин

«Во всяком случае, российский лидер обозначил готовность перевернуть страницу напряженных отношений с США и начать все с чистого листа, о чем он намекнул Трампу в поздравлении того с Новым годом», — отмечает корреспондент, надеясь, что «совместными усилиями два президента действительно выведут взаимодействие двух держав на международной арене на совершенно новый уровень».