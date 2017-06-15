Белгород, 16 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 июня диссертационный совет провел заседание, на котором определил дату рассмотрения докторской диссертации Мединского. Как и планировалось, это произойдет в начале июля.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

Предметом рассмотрения станет диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.», после защиты которой министр стал доктором исторических наук. Работу он защитил в Российском государственном социальном университете в 2011 году.

В состав комиссии вошли члены диссертационного совета БелГУ, специализирующиеся на отечественной истории.

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Напомним, в 2016 году историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета», борец с плагиатом Иван Бабицкий обвинили работу Мединского по истории в «ненаучности» и «абсурдности» и потребовали от министерства образования и науки РФ лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Диссертацию направили в диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но рассмотрения по существу не вышло из-за занятости министра. Затем диссертацию должны были рассматривать в МГУ, но там это делать отказались на том основании, что не нашли в ней плагиата. Только после этого Высшая аттестационная комиссия передала работу Мединского в диссертационный совет БелГУ.

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Ранее основатель сообщества «Диссернет» Андрей Заякин отметил, что диссовет БелГУ не выпустил ни одной «фальшивой» диссертации, и выразил надежду, что белгородское научное сообщество справится с давлением, которое могут на него оказать в связи с этим делом.