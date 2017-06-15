Анкара, 15 июня, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпримет дипломатические шаги, чтобы воспрепятствовать аресту сотрудников турецкой службы безопасности в США, сообщает 15 июня Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Мы сделаем всё необходимое с политической, дипломатической точки зрения, чтобы разрешить этот вопрос», — заявил Эрдоган.

Напомним, прокуратура Вашингтона выдала ордера на арест около десятка сотрудников турецкой службы безопасности, которые разогнали протестующих во время визита Эрдогана в столицу США.

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Столкновение с протестующими произошло возле турецкого посольства 16 мая текущего года, девять демонстрантов получили травмы.

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