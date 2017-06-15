Рим, 15 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Следовательно, как отмечает газета Il Manifesto, если Украина официально вступит в НАТО, остальные 29 членов альянса, в соответствии со статьей 5, должны «помочь партнеру, на которого нападают, и принять необходимые меры, включая применение вооруженной силы». Другими словами, «они должны идти войной против России».

Antanana Украинские неонацисты

Автор статьи «Неонацизм в Европе» Манлио Динуччи рассказывает подробнее о спикере парламента Украины Андрее Парубие, который является ярым сторонником вступления Украины в НАТО.

Il Manifesto сообщает, что Парубий — соучредитель в 1991 году Украинской национально-социальной партии, созданной по образцу национал-социалистической партии Адольфа Гитлера; «он является также лидером неонацистских военизированных формирований, используемых в 2014 году при перевороте на Майдане, под режиссурой США / НАТО, и для резни в Одессе».

«Парубий — начальник обороны и Совета национальной безопасности, который с батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими неонацистскими бандами «нападает на гражданских лиц — российских украинцев в восточной части страны и ратует за избиения активистов Коммунистической партии, опустошая их офисы и сжигая книги, всё в стиле нацистов».

В статье с горечью сообщается о том, как Парубий в роли председателя украинского парламента был принят 5 июня в палате депутатов Италии, радушную встречу ему оказала председатель палаты Лаура Болдрини.

«Италия, — заявила Болдрини, — всегда осуждала незаконные действия, которые нанесли вред части территории Украины».

«Таким образом, она поддержала версию НАТО, следуя которой Россия незаконно аннексировала Крым, игнорируя тот факт, что выбор крымских русских отделиться от Украины к России, в свою очередь, был принят для предотвращения нападения, как это случилось на Донбассе, где русские гибнут от рук неонацистов и других сил Киева», — комментирует автор статьи.

Сердечная встреча завершилась подписанием меморандума о понимании того, что «еще больше укрепляет парламентское сотрудничество между двумя странами».

Так, по мнению Il Manifesto, укрепляется сотрудничество между Итальянской Республикой, рожденной на сопротивлении против нацистского фашизма, и режимом, который разработал на Украине ситуацию, аналогичную той, которая привела к появлению фашизма в 1920-е и нацизма в 1930-е годы.

«Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чей нацистский след представлен в эмблеме — аналоге СС Рейха, был включен в состав Национальной гвардии, превратился в обычные воинские подразделения, его статус повышен до полка специальных операций. Другие неонацистские формирования, превращенные в регулярные части, обучают американские инструкторы 173-й воздушно-десантной дивизии, переброшенной из северной Италии на Украину, к ним присоединились и другие отряды НАТО».

«Украина, таким образом, стала «питомником» возрождающегося нацизма в самом сердце Европы», — подводится итог в статье.

В Киев идет поток неонацистов со всей Европы, в том числе из Италии. После обучения и тестирования в военных действиях против русских в Донбассе неонацисты возвращаются в свои страны. Цель одна — НАТО необходимо омолодить ряды Гладио (секретная операция НАТО в Италии во время холодной войны — ИА REGNUM ).