Киев, 15 июня, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 66 раз нарушили режим прекращения огня.

Russianarms.ru Звукометрический комплекс «Тембр»

«На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил сорок два артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 мм, восемьдесят четыре танковых снаряда, двести двадцать мин калибра 120 и 82 мм. На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник выпустил пятнадцать артиллерийских снарядов калибра 122 мм, пятьдесят шесть мин калибра 120 и 82 мм. На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено сорок девять мин калибра 120 и 82 мм, пять танковых снарядов. В результате обстрела Киевского района Донецка ранение получил мирный житель Пышков В.И. 1957 года рождения. Повреждено девять домов в населенных пунктах Гольмовский, Крутая Балка, а также в Петровском и Куйбышевском районах Донецка», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в зоне ответственности 3 мб 72 омбр в районе Авдеевки (под контролем ВСУ) выявлено подразделение из состава 95 одшбр, прибывшее для ведения артиллерийской разведки.

«Данное разведподразделение оснащено автоматизированным звукометрическим комплексом «Тембр», предназначенным для контроля стрельбы собственной артиллерии, а также фиксации и определения координат артиллерии, выполняющей задачи в заданной полосе. Таким способом штаб «АТО» решил бороться с провокационными обстрелами своих позиций и населенных пунктов на украинской территории неподконтрольными подразделениями националистов, действующих в зоне конфликта. На основе зафиксированных фактов несанкционированных обстрелов с позиций украинских силовиков будут проводиться разбирательства с последующим наказанием виновных», — рассказал Басурин.

Басурин в очередной раз опроверг причастность войск ДНР к артобстрелам жилых кварталов Донбасса, обвинив в этом украинские нацбатальоны.

«В частности зафиксирована работа мобильных групп батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дзержинском районе, временно дислоцированного в Константиновке, на территории промышленных цехов предприятия «Мегатекс». Выезды огневых групп осуществляются в ночное время. Обстрелы населенных пунктов ведутся из районов, близких к линии соприкосновения войск. В Волновахском районе обстрелы своих территорий осуществляет подразделение «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Басурин.

При этом в сеть попало видео артобстрела зданий завода «Точмаш» (Донецк, ДНР). В результате обстрела никто не пострадал. Камера зафиксировала прямые попадания танка ВСУ в 21 час 13.06.2017 .

Также на канале Уoutube выложили видео последствий вчерашних боев в Донецке.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ДНР до 120 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лозовое, Нижнее Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Обозное, Красный Лиман, Алмазное. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерию и 120, 82-мм минометы, а также БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 118 снарядов, мин и гранат. Отмечаю, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, поддерживая «режим тишины» и соблюдают Минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем. Но в случае обострения обстановки мы оставляем за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан», — заверил Марочко.

Он сообщил, что войска ЛНР продолжают военные учения.

«С этой целью в подразделениях Народной милиции проводятся занятия по повышению полевой выучки и боевой готовности. Так, вчера, на одном из полигонов прошли занятия по боевому слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны тактические задачи по ведению позиционной обороны, отражению атаки противника и переходу к контратаке», — уточнил Марочко.

По его словам, украинский солдат потерял обе ноги, подорвавшись на растяжке, установленной его сослуживцами, в районе поселка Тошковка Первомайского городского совета.

«Нам стали известны факты очередных небоевых потерь в рядах вооруженных сил Украины. Так, ночью 12 июня, после унижений и оскорблений со стороны сослуживцев, военнослужащий 93-й бригады ВСУ попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Тошковка. Но при перемещении вблизи воинской части солдат подорвался на растяжке, установленной своими же сослуживцами, в результате чего потерял обе ноги. А в 24-й бригаде ВСУ во время употребления спиртных напитков произошла ссора между военнослужащими, результатом которой стало пулевое ранение в ногу одного из военнослужащих», — рассказал Марочко.

Он также проинформировал, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали использование киевскими силовиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для проведения воздушной разведки вдоль линии соприкосновения, что является нарушением Минских соглашений.

«ВСУ продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя Минские соглашения и принятые на себя международные обязательства. Так, члены патруля миссии ОБСЕ обнаружили пролет беспилотного летательного аппарата ВСУ на высоте примерно 500 м над подконтрольным киевскому правительству населенным пунктом Орехово, который возвращался в пункт постоянной дислокации 93-й бригады ВСУ. В районе населенного пункта Станица Луганская с интервалом в пять минут наблюдателями миссии ОБСЕ было зафиксировано два беспилотника ВСУ, которые двигались вдоль реки Северский Донец», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь, 15 июня спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, трое — получили ранения.

Он сообщил, что в Песках (Донецкое направление) позиции ВСУ попали под огонь артиллерии калибра 122-мм ДНР. В течение 10 минут было выпущено 33 снаряда. При этом активные бои продолжаются под Авдеевкой и на соседних позициях.

«Противник активно применяет минометы, обстрелы продолжаются, как в светлое, так и в темное время суток. Неспокойно было под Горловкой. В Новолуганском около 11 часов утра враг открыл огонь из танка», — рассказал Мотузяник.

По его словам, в 22:45 ВС ДНР открыли огонь по поселку Сухая Балка (под контролем ВСУ, под Горловкой) из 152-мм артиллерии. В результате обстрела один мирный житель погиб на месте. Во время обстрела мужчина находился возле дома и не имел возможности укрыться от снарядов.

«Кроме того, от вражеского огня два жилых дома повреждены, еще один полностью разрушен. Также противник нарушил режим тишины в Майорске и Верхнеторецком», — добавил Мотузяник.

Полковник проинформировал, что на Луганском направлении боевые действия велись по всему фронту. Так, войска ЛНР начали активные боевые действия у Счастья. Трижды открывали огонь с противоположного берега Северского Донца, в том числе — и из тяжелого вооружения. Неспокойно было в Трехизбенке и Новоалександровке. При этом несколько раз ЛНР применяла минометы.

Мотузяник также сообщил, что на Приморском направлении основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь — Широкино. В Красногоровке, Николаевке и Чермалыке войска ДНР применяли тяжелое вооружение (выпустили более 30 снарядов и мин).

«Мощные обстрелы произошли в светлое время суток. Всего на Мариупольском направлении состоялось 23 обстрела», — подытожил Мотузяник.

Соответствующие фото последствий артобстрела ДНР жилых кварталов Марьинки и села Сухая Балка (под контролем ВСУ), где погиб мирный житель выложили на своих страницах в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин и назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В это время мужчина находился возле своего дома, поэтому был ранен осколками снаряда в шею, грудь и конечности. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте. Полицейские Торецкого отделения полиции объезжают село и при необходимости оказывают помощь населению», — сообщил Аброськин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Народная милиция ДНР сообщала, что за прошедшие сутки в результате боев ранения получил один человек, повреждено до 10 домов. Отмечается, что назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский поручил главам районных администраций, подконтрольных ВСУ территорий, провести собрания с местными жителями прифронтовых населенных пунктов. Во время общественных сборов жителей предупредят о готовящихся обстрелах со стороны ДНР.

«Наша разведка уже зафиксировала проведение подобных собраний в Волновахском и Торецком районах. В частности, в понедельник собрание с местными жителями было в населенном пункте Ближнее Волновахского района. Важно отметить, что представитель местной украинской власти требовал от жителей на камеры СМИ Украины винить в обстрелах армию ДНР, даже если это было не так. Мы связываем данный факт с обстрелом с позиций украинских силовиков населенного пункта Сухая Балка, где пострадал один мирный житель. При этом подразделения армии ДНР обстрелы не вели и строго соблюдали Минские договоренности», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками.