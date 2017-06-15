Вашингтон, 15 июня, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Белый дом не подтвердил визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, о котором сообщали украинские СМИ.

Matt H. Wade Белый дом, США

«У нас нет никаких объявлений по этому поводу», — сообщила 15 июня журналистам заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Петр Порошенко намерен отправиться в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Уточнялось, что одной из возможных дат встречи может быть 20 июня.

Пока нельзя однозначно утверждать, чем вызвана такая реакция администрации Дональда Трампа на известие о визите Порошенко. Возможно, в Вашингтоне еще не знают о планах президента Украины, или скрывают приближающуюся встречу, чтобы не прославиться раньше необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава МИД Украины Павел Климкин рассказал журналистам, что в числе основных тем предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа будут Минские соглашения, а также двустороннее взаимодействие Киева и Вашингтона.

14 июня украинские СМИ сообщили о поездке президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, которая состоится, предположительно, 20 июня. В мае министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявлял о том, что встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшее время.