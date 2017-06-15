Донецк, 15 июня, 2017, 22:47 — ИА Регнум. В период с января по май текущего года в ДНР уровень оплаты коммунальных услуг населением и предприятиями составил 80,8%. Как сообщает 15 июня пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

Цуканов М.В Флаг ДНР

По словам министра, в республике уровень оплаты услуг за теплоснабжение достигает 83,6%.

«За указанный период уровень оплаты услуг водоснабжающих предприятий составил 69,9%, услуг теплоснабжения — 83,6%, оплаты за жильё — 81,8%, оплаты за вывоз ТБО 85,3%. Тогда как, согласно проведенному социологической группой «Рейтинг» опросу граждан Украины, более 60% респондентов не могут оплачивать коммунальные услуги. Опрос касался разных сфер жизни рядовых украинцев. Также абсолютное большинство опрошенных — 97% — ощущают повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сумма задолженности «Нафтогаза Украины» за поставки газа в ДНР и ЛНР выросла до $718,5 млн.

Напомним, в феврале 2015 года Украина прекратила поставки природного газа в отдельные регионы Донбасса (ДНР и ЛНР) из-за невозможности получать за него деньги и потери контроля над территорией. Практически сразу премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поставок газа в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. 19 феврале 2015 года ОАО «Газпром» начал поставлять природный газ в ДНР и ЛНР через ранее законсервированные газоизмерительные станции — «Прохоровка» и «Платово». Суточные поставки газа составили 12 млн куб. м.

Ранее, 16 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» заявил, что не будет оплачивать российскому «Газпрому» 473 млн кубометров газа на сумму $108 млн, которые были поставлены на неподконтрольные территории ДНР и ЛНР в 2015 году. Следовательно, и налоги по его импорту «Нафтогаз» уплачивать не должен. Об этом говорилось в комментарии «Нафтогаза» о неуплате 3 млрд грн налогов, информация о которой появилась в СМИ. «Речь идет о последней закупке газа у «Газпрома», которая состоялась в октябре-ноябре 2015 года. «Нафтогаз» заплатил тогда Газпрому за 2,4 млрд куб. м газа, которые мы заказывали и получили. «Газпром» настаивает, что за эти два месяца он поставил в рамках нашего контракта ещё 473 млн куб. м газа на сумму 108 млн дол. через неконтролируемые газоизмерительные станции Прохоровка и Платово. Эти объемы мы не заказывали и не оплачивали», — прокомментировали в НАК.

Соответственно, между «Нафтогазом» и «Газпромом» до сих пор не подписаны двусторонние акты по этим поставкам, а 2,4 млрд куб. м газа оформлены по предыдущим таможенным декларациям. «По закону, на момент закупки газа у «Газпрома» в 2015 году «Нафтогаз» не должен был оплачивать НДС при импорте газа на Украину. В 2016 году такого требования не было. Оно появилось только с 2017 года. Весь газ, о котором идет речь, был ввезен и продан на внутреннем рынке ещё до конца 2015 года, НДС по продаже газа потребителям на Украине мы своевременно перечислили в госбюджет. То есть, государство уже получило этот налог», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Напомним, по данным квартального отчета российского монополиста, в мае 2017 года «Газпром» в первом квартале нынешнего года поставил в ДНР и ЛНР более 1,1 млрд кубометров природного газа. По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа в Донбасс увеличились на 11,5%. Такие цифры в «Газпроме» объяснили «более низкими температурами». При этом «Газпром» продолжает оформлять поставки газа в ДНР и ЛНР как экспорт на Украину. В 2016 году «Газпром» поставил в ДНР и ЛНР 2,39 млрд кубометров газа, что на 40,6% или на 0,69 млрд большем чем в 2015 году. В 2015 году «Газпром» поставил в ДНР и ЛНР 1,7 млрд кубометров газа по цене $ 186/тыс. кубометров, следует из отчетности «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза».

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» отказался платить за российский газ, который поставляется российской компанией в ДНР и ЛНР. В компании напомнили, что «Нафтогаз» не импортирует российский газ через газоизмерительные станциях (ГИС) «Прохоровка» и «Платово» по контракту с «Газпромом» от 2009 года. «Нафтогаз» не принимает газ по контракту с «Газпромом» на газоизмерительных станциях (ГИС) Прохоровка и Платово. Данные о поставках газа через указанные ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки природного газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате «Нафтогазом», — сообщал НАК.

Как сообщалось, с 2016 года газовые службы ДНР проводят активную политику газификации населенных пунктов Донбасса, а также переводят местные котельные с угля на газ. Так, по данным пресс-службы Госкомпании «Донбассгаз», в 2016 году под Горловкой (ДНР) был построен газопровод в пос.Гольмовский. Данный проект находится на особом контроле главы ДНР Александра Захарченко. «С вводом в эксплуатацию 2-й ветки газопровода надежность газоснабжения всех категорий абонентов увеличится и позволит поддерживать в котельных нормальный режим работы при значительных перепадах температуры в зимний период», — сказал главный инженер концерна «Донбассгаз» Алексей Цюпка.

При этом в 2016 году ДНР закончила реконструкцию системы теплоснабжения Квартала 88, на котельных установили российские газовые котлы. «Проводятся пуско-наладочные работы на всех 4 котельных. Сметная стоимость строительства только подводящих газопроводов составляет около 3,5 млн. рублей. В результате реконструкции объектов теплоснабжения Квартала 88 на 4 котельных установлены новые котлы российского производства с повышенным коэффициентом полезного действия. В надлежащее состояние приводятся здания котельных», — говорилось в сообщении ДНР. Также в пос. Криничная г. Макеевка (ДНР) подразделение ГП «Донбасстеплоэнерго» «перевело существующую угольную котельную по ул. Вавилина на газообразное топливо».

Ранее, в 2012—2013 гг. украинское руководство Донбасса реализовывало программу замещения потребления природного российского газа местным углем, а также внедрением энергосберегающих технологий. В июне 2014 года пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области проинформировала, что за 2013 год удельный вес каменного угля в топливном балансе региона увеличился с 47,8% в 2012 году до 50% в 2013 году. Доля природного газа снизилась за этот период с 18,2% до 14,7%. Годовой его расход уменьшился на 21,6% и составил 5,6 млрд куб. метров. При этом в металлургическом комплексе региона расход природного газа сократился более чем на четверть.