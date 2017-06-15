Донецк, 15 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. США предлагают исключить ДНР и ЛНР из существующего трехстороннего формата переговоров Украины, России и ОБСЕ по Донбассу. Так, 15 июня полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия и Украина могут прийти к соглашению по урегулированию кризиса вне Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

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«Разноуровневым участникам (Украина — сторона конфликта, подписант соглашений, а Россия — один из гарантов) предлагается разрешить конфликт без ЛНР и ДНР, к тому же в «какой-то структуре помимо Минских договоренностей»… В переводе на нормальный язык это означает, что американцы выступают с предложением приступить к обсуждению новых договоренностей в другом формате», — сказал Пушилин.

По его словам, США помогают президенту Украины Петру Порошенко «выйти из патовой ситуации», в которой оказался официальный Киев после подписания Минска-2.

«Такие заявления — красноречивый пример политических манипуляций и откровенной ангажированности, когда режиму Порошенко пытаются прийти на помощь и вывести из патовой ситуации по Минским соглашениям: выполнить нельзя, не выполнить невозможно», — добавил Пушилин.

Напомним, 14 июня в Вашингтоне на слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты не исключают альтернативного пути решения вооруженного конфликта в Донбассе, который может отличаться от Минских соглашений.

«Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей», — сказал Тиллерсон.