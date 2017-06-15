Кошалин, Польша, 15 июня, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В польском городе Кошалин 15 июня прошёл второй стыковой матч между сборными России и Польши.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

[[[flag-pl]]] Сборная Польши — [[[flag-ru]]] Сборная России 28:32 (14:15)

В первом матче, который состоятся 9 июня в Астрахани, сильнее были тоже россиянки. Счет первого матча 31:20.

Женский чемпионат мира по гандболу 2017 года пройдет в Германии с 1 по 17 декабря. Женская сборная России по гандболу — чемпионки Олимпийских игр2016 года в Рио-де-Жанейро, а чемпионками мира они последний раз становились в 2009 году.