Подгорица, 15 июня, 2017, 22:23 — ИА Регнум. В своём интервью изданию премьер-министр Черногории рассказал о своей искренней благодарности президенту США, который перед объективами ведущих СМИ мира грубо отпихнул его в сторону.

TVC.RU Дональд Трамп толкает Премьер-министр Черногории на саммите НАТО

«Я должен сказать, что я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он принес нам известность, он сделал Черногорию такой известной», — рассказал премьер-министр.

Напомним, видеоролик, на котором был показан этот инцидент, вызвал довольно неоднозначную реакцию в СМИ, но Марковичу такое обращение, по всей видимости, даже понравилось.

Премьер-министр Черногории не стал уточнять, когда он будет готов принять на себя следующую порцию такой «рекламы».

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный эпизод произошёл 25 мая во время осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Когда генсек альянса Йенс Столтенберг вёл лидеров стран к месту встречи, из задних рядов вышел президент США, демонстративно оттолкнувший премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

Видеозапись данного эпизода разместил в Twitter журналист телеканала CNBC Стив Копак. Ролик быстро набрал популярность и вызвал широкий резонанс.