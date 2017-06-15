Мурманск, 15 июня, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по статье халатность по обстоятельствам, изложенным в обращении 24-летней жительницы города Апатиты, поступившем на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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«Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и своевременного невыявления более тяжелого заболевания», — говорится в заявлении следкома.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Напомним, что из обращения жительницы Заполярья Дарьи Стариковой следует, что ей изначально поставили неверный диагноз — межпозвоночный остеохондроз. В итоге выяснилось, что у девушки рак 4 степени, и время для лечения упущено.

«В связи с тем, что лечили мне спину, уколы, массажи — вот это всё привело к тому, что я оказалась в больнице с кровотечением. В больнице мне уже поставили диагноз», — в частности, сказала она.

В свою очередь, Владимир Путин пообещал жительнице Апатитов разобраться в проблеме.

«Дашенька, смотри, я, как правило, не распространяюсь о своих личных делах, о своей личной жизни, но сейчас, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло с моим папой. Его лечили от болей в спине, делали массажи, прогревание и так далее. Мне мама сказала: знаешь, у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевёл его в другую больницу. Там у него было всё то же самое, что у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства — и это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средства, — достаточно эффективные, и он ушёл из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу: надежду, пожалуйста, не теряй», — поддержал ее Владимир Путин.

Также Дарья Старикова затронула тему доступности медицинской помощи, рассказав о закрытии многих отделений в местной больнице.

Сразу после этого, как уже сообщало ИА REGNUM, глава Заполярья Марина Ковтун решила выехать на место, чтобы разобраться в озвученных проблемах.