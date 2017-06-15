Анкара, 15 июня, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) выдало лицензию на генерацию электроэнергии компании АО «Аккую нуклеар», которая будет строить первую в Турции атомную электростанцию. Как сообщили в пресс-службе компании, 28 февраля АО «Аккую нуклеар» направило в EPDK заявку на получение лицензии на генерацию электроэнергии. В процессе её рассмотрения EPDK изучило целый ряд документов, в том числе программу реализации проекта, уставные документы компании. После тщательной работы с заявочной документацией управляющий совет EPDK принял решение о согласовании заявки и выдаче АО «Аккую нуклеар» лицензии на генерацию электроэнергии сроком действия до 15.06.2066 года (49 лет) — решение EPDK № 7133 от 15.06.2017 г.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

АО «Аккую нуклеар» ожидает в ближайшее время получить окончательное разрешение на пользование землей от Министерства лесного хозяйства и Министерства финансов Турции. Кроме этого, в ближайшее время Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) должно выдать ограниченное разрешение на строительство. Оно позволит приступить к строительству так называемой «неядерной» части АЭС, например котловану реакторного острова, строительству турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений. Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый «первый бетон» ожидается в марте 2018 г. Согласно подписанному МПС, сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через 7 лет после выдачи Турецкой Республикой всех разрешительных документов.

Справка. Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реализуется на основе Межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Анкаре в мае 2010 года. 13 октября 2011 ТАЕК передало АО «Аккую нуклеар» действующую лицензию на площадку, а в декабре 2013 утвердило Основополагающий отчет по площадке (ООП), выполненный АО «Аккую нуклеар» в рамках Условий действия лицензии на площадку (применительно к сооружению АЭС «Аккую» мощностью 4800 МВт). 1 декабря 2014 года Министерство окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики утвердило разработанный АО «Аккую нуклеар» отчёт по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта АЭС «Аккую». 25 июня 2015 года Управление по регулированию энергетического рынка Турции выдало АО «Аккую нуклеар» предварительную лицензию на генерацию электроэнергии. 29 июня 2015 года между АО «Аккую нуклеар» и турецкой компанией «Дженгиз Иншаат» подписан контракт на проектирование и строительство морских гидротехнических сооружений АЭС «Аккую». 9 февраля 2017 года ТАЕК одобрило проектные параметры площадки АЭС «Аккую», которые были исследованы, обоснованы и представлены в ТАЕК в рамках Отчёта по параметрам площадки (ОПП) проекта строительства АЭС «Аккую».