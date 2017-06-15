Великий Новгород, 15 июня, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Координатор Новгородского регионального отделения ЛДПР Константин Макаров сегодня, 15 июня, подал исковое заявление в Новгородский районный суд к правительству Новгородской области, в котором просит обязать власти запретить рок-фестиваль в городе Окуловка Новгородской области из-за опасной дороги к месту его проведения. В пресс-службе партии корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что речь идёт о трассе Крестцы — Окуловка — Боровичи, о неудовлетворительном состоянии которой в курсе и местные власти, и даже президент России Владимир Путин — именно на эту дорогу главе государства жаловались предприниматели из Боровичей.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

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На аэродроме в Окуловке 21 июня готовятся провести рок-фестиваль «КИНОпробы» к 55-летию Виктора Цоя, в котором примут участие известные рок-группы, а вход будет бесплатным для всех желающих.

По мнению координатора Новгородского отделения ЛДПР, проведение такого масштабного мероприятия в Окуловке невозможно, так как передвижение по дороге к районному центру создаёт опасность для здоровья и жизни ‑ и музыкантов, и зрителей. В иске отмечается, что на этом участке трассы и так высокая аварийность, а в дни фестиваля трафик машин и автобусов увеличится в разы.

«Гости из других городов поедут на рок-концерт в Окуловку, потеряют на этой дороге колёса, подвески или, не дай Бог, попадут в ДТП. Это же потеря репутации для региона, что они потом расскажут о Новгородской области?» — прокомментировал иск корреспонденту ИА REGNUM вице-спикер Новгородской областной думы от ЛДПР Алексей Чурсинов.

По его мнению, суд вполне может успеть рассмотреть заявление Макарова в недельный срок, оставшийся до фестиваля.

Отметим, что до Окуловки также можно добраться по железной дороге. Ранее лидер Новгородского отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова в социальных сетях призывала желающих посетить фестиваль пользоваться именно железнодорожным транспортом.

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