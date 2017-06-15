Ханты-Мансийск, 15 июня, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями должно финансироваться из федерального бюджета, считает сенатор от Югры Эдуард Исаков. Своими мыслями он поделился на личной странице в Facebook после просмотра прямой линии с президентом РФ 15 июня.

Liter.kz Лекарственные средства

«Перечень льготных лекарств должен не просто обеспечиваться в полном объёме, но и постоянно расширяться в зависимости от потребностей общества, тут необходимо учитывать адресный подход. Ко мне не раз обращались люди с инвалидностью и без нее, рассказывали о том, что должны приобретать дорогостоящие лекарственные средства по медицинским показаниям, однако в перечне их нет», — рассказывает сенатор.

Далее Эдуард Исаков пишет, что в апреле принимал участие в заседании круглого стола, где он с коллегами обсуждал меры поддержки больных неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и болезнью Крона (БК).

«Люди тратят на лекарства ежемесячно по 20−30 тысяч рублей, и пока этот вопрос не решен, но я продолжаю держать его на контроле, — уверяет член Совета Федерации Исаков. — Кроме того, остро стоит вопрос о льготном обеспечении лекарствами людей с редкими, орфанными заболеваниями. На разных площадках я поднимал эту тему. На сегодняшний день в России утвержден перечень из двадцати четырех орфанных заболеваний, которые финансируются из бюджетов субъектов Федерации, и еще семи редких заболеваний, которые обеспечиваются из федерального бюджета в рамках перечня высокозатратных нозологий. Проблема в том, что затраты на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями зачастую ложатся на региональные бюджеты, которые с этой задачей не справляются».

Сенатор уверен, что эту ношу должен взять на себя федеральный бюджет, только тогда у регионов останутся деньги лечить всех остальных людей, которые также нуждаются в медицинской помощи и льготных лекарствах.

«Именно поэтому, несмотря на происходящие позитивные изменения в организации оказания медицинской помощи больным, остается ряд нерешенных вопросов. Они связаны с финансированием диагностики, транспортировки больных, взаимодействием профильных лечебно-профилактических учреждений федерального и регионального уровней, созданием клинико-диагностических центров, оснащением службы помощи больным редкими заболеваниями и так далее. Отмечу, что в регистре пациентов с редкими заболеваниями — 14,5 тысяч человек, из которых около 7 тысяч — дети. Список льготных лекарств должен быть полным и справедливым», — подытожил фармацевтический вопрос сенатор от Югры Эдуард Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обратилась жительница Орловской области. которая пожаловалась на проблемы с получением лекарств, положенных федеральным льготникам. Орловский губернатор. в свою очередь, сообщил, что причина — в недостаточном финансировании со стороны федерации: деньги поступают в полном объеме, но вот закупить на них все необходимые лекарства просто невозможно.