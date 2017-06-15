Москва, 15 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Строительство первой в Турции АЭС «Аккую» может начаться в марте 2018 года, сообщает 15 июня пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

Дочерняя проектная компания «Аккую Нуклеар», реализующая строительство АЭС «Аккую» в Турции, 15 июня получила от турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) лицензию на выработку электроэнергии сроком до 15 июня 2066 года.

Следующим шагом «Аккую Нуклеар» станет оформление окончательного разрешения на пользование землей от турецких министерства лесного хозяйства и министерства финансов, а также разрешение на строительство от агентства по атомной энергии (ТАЕК).

После этого «Аккую Нуклеар» приступит к строительству архитектурной части АЭС, а также вспомогательных зданий и сооружений.

Уточняется, что выход на так называемый «первый бетон» запланирован на март 2018 года. Согласно межправительственному соглашению, сдача первого блока АЭС должна произойти не позднее семи лет после выдачи властями Турции всех разрешительных документов.

Напомним, межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве и эксплуатации АЭС «Аккую» было подписано в 2010 году. АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект общей стоимостью $20 млрд, включает создание четырех энергоблоков общей мощностью 4800 МВт.