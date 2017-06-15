Кабул, 15 июня, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли заявление боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о захвате пещерного комплекса Тора-Бора, бывшего укрытия Усамы бен Ладена в восточном Афганистане, 15 июня сообщает Fox News.

bluuurgh Талибы

Талибы опровергли заявление, что пещерный комплекс Тора-Бора перешел под контроль ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавив, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отброшены в некоторых прилегающих к Тора-Бора районах.

Более 30 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы талибами в районе Тора-Бора, заявил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Муджахид добавил, что авиаудар ВВС США, нанесенный по позициям талибов 14 июня, помог боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 14 июня террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили аудиозапись, в которой утверждалось, что черный флаг исламистов развивается над захваченными пещерами Тора-Бора.

Ранее афганские официальные лица заявляли, что столкновения между ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибами, которые до настоящего момента контролировали Тора-Бора, начались 13 июня.

В конце 2001 года Усама бен Ладен укрылся от войск США в пещерном комплексе Тора-Бора, затем ему удалось бежать в Пакистан. США ввели свои войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года.