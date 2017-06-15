Ашхабад, 15 июня, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного заседания потребовал от членов Кабмина уделить первоочередное внимание увеличению производства овощей, бахчевых и плодовых культур. Об этом сообщил государственный портал «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

При этом туркменистанский лидер отметил, что для расширения ассортимента «витаминной продукции» необходимо активнее вовлекать в эту сферу предприимчивых крестьян и представителей частного бизнеса.

Подводя итог встречи, Бердымухамедов поручил министрам и руководству профильных государственных ведомств держать под постоянным контролем вопросы обеспечения продовольственного изобилия на рынках страны, пишет пресс-служба президента Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности вице-премьер-министра по сельскому хозяйству Реджепа Базарова. Причиной увольнения стало продолжающееся падение урожайности хлопка и пшеницы и неэффективное использования земельного фонда.

Занявший этот пост Эсенмарат Оразгелдиев впоследствии также был отчитан главой государства за «крайне медленное реформирование агропромышленного комплекса, низкие урожаи и недостаточное качество сельхозпродукции».

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