Брюссель, 15 июня, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Однако всякая медаль имеет и оборотную сторону, которая далеко не всегда выглядит такой привлекательной, как лицевая, в особенности если аверс стараются очень красиво подать в СМИ.

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Что же на реверсе? По мнению группы экспертов «Открытого Университета Каталонии» (Universitat Oberta de Catalunya — UOC), «связи станет больше, но качество ее при этом ухудшится, а попытки его улучшить обернутся увеличением сумм в фактурах, которые выписываются пользователям к оплате.

В частности, руководитель группы, профессор кафедры информатики, мультимедиа и коммуникаций Хосе Антонио Моран, признавая необходимость упразднения роуминга, прогнозирует большие потери качества связи в «странах с высокой долей туризма в экономике». Испания, по мнению Морана, — одна из первых в этом списке: в летний интенсивный сезон базовые станции мобильной связи здесь точно не будут справляться с обвальным ростом количества соединений. Именно поэтому туристически ориентированные государства с такой неохотой пошли на эту меру, предписанную Евросоюзом.

Такие крупные центры, как Мадрид и Барселона, располагают вполне подготовленной технической базой, которая с валом звонков может справиться, а вот побережья, вроде Коста Бланки (Аликанте), Коста-дель-Соль (Малага), Коста Брава (Жирона) нужной мощности устройствами не обладают. Поток же туристов, в особенности летом, в эти провинции весьма и весьма интенсивен.

Установка новой аппаратуры оплачена будет, как обещают в рекламе, компаниями, оперирующими на рынке, ну, а затем (о чем рекламные буклеты и ролики распространяться не любят) все затраты будут предприятиями переложены на плечи (вернее, карманы и кошельки) пользователей. Благо мелким шрифтом в распоряжениях ЕС по вопросу организации ликвидации роуминга прописано: «Если фактические расходы компании на поддержание услуг превышают зафиксированные тарифы, предприятие имеет право компенсировать свои потери за счет увеличения тарифов на внутреннем (национальном) рынке». То есть условный испанский Хуан будет оплачивать разговоры условных немецкого Ганса, французского Пьера, польского Рышарда и других, звонящих, находясь в Испании.

Моран обращает внимание и на то, что отмена роуминга не является сезонной услугой, то есть не действует только, к примеру, исключительно из расчета «две недели на один телефонный номер»: реально проживающие по 5−6 месяцев в году в той же Испании французы, немцы, швейцарцы, британцы, норвежцы и другие платить будут по зафиксированным ЕС тарифам, а компенсировать разницу придется в Испании испанцам, в Германии — немцам, во Франции — французам. Тем самым, что никуда не выезжают из своей страны.

По мнению специалистов из испанского Общества защиты прав потребителей и пользователей FACUA, «итоговая экономия составит 0 евро, потому что крупные операторы потратили многие месяцы на ползучее повышение тарифов, чтобы достигнуть к назначенной дате отмены роуминга нужного уровня цен». К подобной практике операторы уже прибегали в марте 2007 года, когда переходили на посекундную тарификацию разговора вместо фиксированной ставки оплаты первой минуты, вне зависимости от того, сколько в реальности разговор длился — одну секунду или 59.

Тарифы, по которым с сегодняшнего дня должны работать операторы с иностранцами, приезжающими в другую страну, составляют: €0,032 за минуту разговора (реальная цифра в Испании в настоящий момент — не ниже €0,06), передача СМС — €0,01(реально — €0,1) и €7,7 за передачу 1 Гб данных (сегодня компания Simyo, например, берет с клиента €6 за 1 Гб). Ко всем приведенным тарифам следует прибавить 21% НДС.

Кроме всего прочего, каждый абонент обязан знать о том, что его звонок из собственно страны проживания на номер, зарегистрированный в этой же стране, но находящийся в момент звонка в другой (например, вы живете в Мадриде и звоните члену своей семьи, находящемуся в данный момент в Париже) для инициатора звонка будет оцениваться как международный. Правда, дополнительной платы за входящий сигнал клиент, находящийся в другой стране, при этом вносить не будет.