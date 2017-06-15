Мадрид, 15 июня, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Оценка положения дел в отрасли и оценка перспектив содержится в публикуемым сегодня испанским информационно-аналитическим порталом El Economista выдержках из ежемесячного отчета IEA.

lalabell68 Нефтяная вышка

Снижение спроса на нефть в первой половине 2017 г. и увеличение ее добычи Соединенными Штатами — два главных фактора, не позволяющих рынку достичь уравновешенности, считают аналитики агентства, по мнению которых сбалансированность предложения и спроса будет достигнута в этой сфере не ранее марта будущего года. Поведение биржевых котировок в минувшую среду, 14 июня — лишнее тому подтверждение. Баррель в течение дня потерял около 4% своей стоимости.

Как отмечают аналитики, резервы стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (IEA было создано в 1974 году именно при этой организации — прим. ИА REGNUM), нефтяной резерв государств, входящих в ОЭСР, в настоящий момент выше, чем был в конце 2016 года и превышение это составляет 292 миллиона баррелей. Этот уровень превышает и средний показатель за 5 последних лет.

Специалисты напоминают, что на рынке могут случаться и неожиданности, последней из которых был, например, катарский кризис. Хотя такие нюансы не являются определяющими для общей картины. Даже решение стран ОПЕК сократить ежедневную добычу черного золота пока не привело к снижению объема резервов до желаемого уровня. Наоборот, пока происходит увеличение резерва — в апреле нынешнего года рост его составил 18,6 миллиона бочек, а последние данные по добыче США показывают, что рост может продолжиться.

В мае страны ОПЕК в среднем поставляли на рынок 32,08 млн баррелей сырой нефти в день, что превысило средний показатель апреля на 290 000 бочек.

IEA отметило, что в марте незапланированно уменьшилось потребление нефти Японией, Южной Кореей, Испанией, Турцией и Великобританией, а в апреле этот же процесс отмеченв Китае, Франции, Италии, Испании и Германии. Однако это не повлияло на прогноз, ранее составленный агентством на второй семестр 2017. По-прежнему аналитики организации считают, что средний ежедневный спрос в этот период составит 97,8 мил баррелей в сутки, то есть на 1,3 млн больше, чем в этот же период 2016 г.

В своем первом прогнозе на 2018 год агентство утверждает, что среднесуточное потребление дожно вырасти на 1,4 млн баррелей (до 99,27 млн), а символический рубеж в 100 млн будет преодолен в последнем квартале 2018 г.