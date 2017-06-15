Каракас, 15 июня, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Выступая в среду, 14 июня, в зале Симона Боливара президентской резиденции Дворец Мирафлорес, глава Боливарианской Республики объявил также о развертывании специального плана Chamba Juvenil, в соответствии с которым предполагается набрать в течение 30 дней 100 000 молодых людей, ищущих работу, и предоставить им ее.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

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Кроме того, в этот же вечер венесуэльский лидер объявил о своем желании «защитить в особой манере всех служащих Национальной Боливарианской Полиции», передав им 900 000 карт акции «Домашний очаг Родины» (Misión Hogares de la Patria), обеспечивающих поддержку семей полицейских всем необходимым для жизни.

Издание также отмечает, что сегодня завершается процесс сбора подписей под именами кандидатов в Конституционную Ассамблею, выборы в которую пройдут 30 июля 2017 года.

Как сообщает другое издание республики, El Universal, «заместитель председателя Объединенной социалистической партии Венесуэлы (Partido Socialista Unido de Venezuela — PSUV) Диосдадо Кабельо, комментируя факт предстоящих выборов в Конституционную Ассамблею, предостерег, что оппозиция планирует встретить 30 июля актами насилия и попытками воспрепятствовать реализации гражданами имеющегося у них избирательного права».