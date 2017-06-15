Пермь, 15 июня, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Пермь днём 15 июня несколько часов оставалась без электричества. Отключение света совпало по времени с началом «Прямой линии» президента России Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

Цуканов М.В. «Конец света»...

Как уточнили в администрации города, отключение произошло в 14:05 по местному времени (12:05 мск). На 15 минут вырубились две линии. В 16:43 на сайте администрации города была размещена информация о том, что электроснабжение Ленинского, Индустриального и Свердловского районов города уже восстановлено. А к 17:21 авария была полностью устранена.

По данным Минэнерго России, на Пермской ГРЭС под действием защит отключился автотрансформатор мощностью 3×267 МВт. А затем сработала противоаварийная автоматика, и это повлекло отключение воздушных линий 220 кВ Владимирская — Ирень и Камская ГЭС — Калино. Далее последовала цепная реакция. Отключился энергоблок №1 мощностью 800 МВт, сбросилась нагрузка на ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9.

Уже в 14:10 высоковольтная линия 220 кВ Владимирская — Ирень 1 была включена в работу. Затем энергетики восстановили работу всего остального оборудования.