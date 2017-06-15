Рим, 15 июня, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Корабли гуманитарных организаций спасли у побережья Ливии более тысячи мигрантов, говорится в заявлении береговой охраны Италии, 15 июня сообщает Reuters.

Ggia Мигранты в море

Спасательные суда эвакуировали мигрантов, находившихся на борту девяти резиновых и деревянных лодок, всех удалось спасти, никто не пострадал.

В сообщении неправительственной гуманитарной группы Proactiva Open Arms указано, что береговая охрана Ливии открыла огонь в воздух, когда команда гуманитарного судна эвакуировала 11 мигрантов с небольшой лодки.

Представители ливийской береговой охраны не прокомментировали заявление Proactiva Open Arms.

Напомним, на данный момент поток мигрантов в Италию увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным МВД Италии. В текущем году в Италию прибыли уже более 65 тыс. мигрантов.

В 2016 году общее число мигрантов, достигших итальянских берегов, составило 181 тыс. человек.